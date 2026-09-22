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Эрдоган сообщил о работе Турции над тем, чтобы украинский конфликт не расширился

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Власти в Турции поддерживают контакты со всеми сторонами конфликта на Украине в надежде, что он не расширится, заявил во вторник, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы продолжаем поддерживать контакты со сторонами в целях восстановления безопасности судоходства на Черном море, в том числе продовольственной безопасности, и избежания распространения военных действий на более широкий регион", - сказал он.

"Недавние нападения на коммерческие суда на Черном море вне зависимости от того, кто их осуществил, являются неприемлемыми", - отметил Эрдоган.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Черное море Украина
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