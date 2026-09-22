Эрдоган призвал мировое сообщество признать государственность турков-киприотов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество признать государственность турков-киприотов.

"Международный статус турков-киприотов должен быть признан, негуманная изоляция, от которой они страдают, должна быть прекращена. Я призываю международное сообщество признать Турецкую республику Северного Кипра и создать политические, экономические и дипломатические отношения с ней", - сказал он.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.