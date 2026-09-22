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Совет ЕС продлил на 3 года антироссийские санкции против 3 тыс. человек и юрлиц

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял во вторник решение продлить на 36 месяцев - до 22 сентября 2029 года - действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных, по мнению ЕС, "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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В коммюнике совета сообщается, что действующие ограничительные меры распространяются более чем на 3 тыс. физических и юридических лиц и включают запрет на "въезд или перемещение в ЕС для физических лиц, замораживание активов, а также запрет на предоставление средств или иных экономических ресурсов лицам и организациям, включенным в санкционный список".

В сообщении уточняется, что "в рамках пересмотра санкционного режима совет принял решение не продлевать санкции в отношении трех физических и одного юридического лица, а также исключить из списка трех умерших лиц".

В документе не названы эти лица и организация. Они будут обнародованы в публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.

Совет ЕС ЕС РФ
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