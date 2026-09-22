Трамп заявил о желании Киева заключить соглашение по урегулированию и обсуждении его с Путиным

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о намерении Киева добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса, отметил, что на эту тему шло много переговоров, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, Украина хочет заключить сделку (...) мы много говорили о ней, в том числе с президентом Путиным", - сказал Трамп перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Думаю, что-то произойдет", - добавил Трамп.