Возможное получение Гренландией независимости не прекратит действие договора с США и Данией

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение США, Дании и Гренландии - автономной датской территории - не прекратит действовать даже в случае обретения Гренландией независимости, говорится в тексте договора, опубликованном на сайте Белого дома во вторник.

"Если Гренландия воспользуется правом на самоопределение и станет независимой, правительство Датского королевства и правительство независимого государства Гренландия обязуются (...) обеспечить соблюдение Гренландией всех тех же прав и обязанностей, которые ранее взяло на себя Датское королевство в рамках данного соглашения", - отмечается в документе.

В соглашении указано, что если Гренландия получит независимость, она обязуется остаться в составе НАТО, при необходимости подать заявку на вступление в альянс", а также соблюдать договоренности между сторонами, в частности в сфере обороны.

Отмечается, что данное соглашение действует бессрочно, и что изменить его содержание возможно "только при взаимном согласии сторон".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о начале масштабного размещения военных сил США в Гренландии.

В рамках договора США получают право, в частности, создавать "оборонительные районы" на территории Гренландии, активизировать военные операции и усиливать работу военных объектов.