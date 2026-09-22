Трамп не исключает возможности частичного или полного запрета на экспорт дизтоплива

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта дизельного топлива, и соответствующее решение будет принято вскоре.

"У нас достаточно дизельного топлива, но нам надо произвести чуть больше обычного бензинового топлива, чтобы поддержать баланс, поэтому я обратился к своей команде", - сказал Трамп журналистам во вторник.

Министр энергетики США Крис Райт добавил: "Мы обсуждаем частичный или полный запрет (на экспорт дизельного топлива)".

Ранее Трамп заявлял, что нехватка дизельного топлива в мире "вызвана не Ближним Востоком, а тем, что происходит между Россией и Украиной".