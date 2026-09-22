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Франция согласилась на начало переговоров об участии Латвии в ядерном сдерживании

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился начать с Латвией переговоры о присоединении к французской инициативе по ядерному сдерживанию, заявил журналистам во вторник латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс.

"Я находился в активном контакте с президентом Франции по вопросу о более тесном сотрудничестве Латвии и Франции в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией о присоединении нашей страны к французской инициативе по ядерному сдерживанию Forward Nuclear Deterrence Initiative, и в ближайшее время для начала этих переговоров в Латвию прибудет французская делегация", - заявил Кулбергс, которого цитируют латвийские СМИ.

"Президент Макрон также выразил намерение укреплять военное присутствие Франции в Латвии, особенно в сфере воздушной обороны. Такое обязательство укрепит безопасность не только Латвии, но и всего восточного фланга НАТО", - добавил он.

Сообщается, что МИД и Минобороны Латвии поручено подготовить позицию страны, конкретную модель сотрудничества и график дальнейших переговоров по этим вопросам.

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