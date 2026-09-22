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Истребитель ВВС США потерпел катастрофу в Германии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американский истребитель F-16 Fighting Falcon во вторник потерпел крушение на западе Германии, сообщило командование авиабазы ВВС США Шпангдалем.

По данным американских военных, самолет разбился вблизи авиабазы. Пилот истребителя успел катапультироваться. Он получил травмы, ему оказывается медицинская помощь.

На авиабазе Шпангдалем дислоцируется 52-я эскадрилья американских истребителей F-16, насчитывающая около 20 самолетов. Наряду с базой Рамштайн близ Кайзерслаутерна на юго-западе Германии, Шпангдалем считается одним из важнейших аэродромов американских вооруженных сил в Европе. На авиабазе работают около 5 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников, а также до 800 граждан Германии.

ВВС США Рамштайн F-16
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