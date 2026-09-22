Макрон высказался в поддержку моратория на удары по энергообъектам в России и на Украине

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал введение моратория на удары по энергетическим объектам в России и на Украине, а также по судам в Черном море.

"Мы поддерживаем инициативу о двойном моратории - моратории на удары по энергетике и гражданской инфраструктуре с обеих сторон", - заявил французский президент, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН.

Он также призвал к "мораторию на Черном море, который позволит разблокировать поставки зерна и дать ответ на вопрос продовольственной безопасности, столь критически важный для столь многих стран с формирующейся экономикой и развивающихся стран".