Поиск

Макрон высказался в поддержку моратория на удары по энергообъектам в России и на Украине

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал введение моратория на удары по энергетическим объектам в России и на Украине, а также по судам в Черном море.

"Мы поддерживаем инициативу о двойном моратории - моратории на удары по энергетике и гражданской инфраструктуре с обеих сторон", - заявил французский президент, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН.

Он также призвал к "мораторию на Черном море, который позволит разблокировать поставки зерна и дать ответ на вопрос продовольственной безопасности, столь критически важный для столь многих стран с формирующейся экономикой и развивающихся стран".

ООН Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Усманов и Фридман исключены из европейского санкционного списка

Трамп заявил, что допускает возможность еще одной встречи с Путиным

 Трамп заявил, что допускает возможность еще одной встречи с Путиным

Парламент Молдавии одобрил введение ЧП в энергетике с 26 сентября

 Парламент Молдавии одобрил введение ЧП в энергетике с 26 сентября

Что произошло за день: вторник, 22 сентября

ЕС утвердил продление части санкций против РФ и исключил из списков Усманова и Фридмана

Трамп предложил переименовать ИИ в "суперинтеллект"

Делегация Кубы покинула Генассамблею ООН после критики Трампом властей в Гаване

Лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове

 Лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове

Трамп заявил об огромных запасах боеприпасов у США

СМИ сообщили, что постпреды ЕС согласовали продление санкций против России

 СМИ сообщили, что постпреды ЕС согласовали продление санкций против России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3758 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов