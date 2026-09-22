Трамп заявил, что спецпосланники США встретились с иранской делегацией на полях ГА ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер провели встречу с делегацией Ирана "на полях" Генассамблеи (ГА) ООН во вторник.

"Встреча длилась три часа, она прошла очень хорошо", - сообщил американский президент Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время".

Президент США также подчеркнул, что "не понимает, почему Иран не желает заключить сделку". По мнению Трампа, перед Исламской Республикой стоят две альтернативы - "потенциальное величие или уничтожение".