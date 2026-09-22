Макрон назвал ситуацию в Газе "позорным зрелищем"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал обстановку на палестинских территориях и призвал признать суверенитет Палестины.

"Некоторые кичатся мнимой мирной ситуацией в Палестине, не приводя при этом конкретных примеров", - заявил Макрон, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН.

"Но этот мир не открыл гуманитарные пути! Это зрелище нас позорит! Посмотрите на Западный берег (реки Иордан - ИФ), где есть нарушения. Но во имя чего?" - возмутился французский президент.

"Каким может быть доверие к нам, если мы продолжаем оставаться бездейственными перед лицом ситуации в Газе?", - задал вопрос Макрон, подчеркнув, что решение через сосуществование двух государств является условием "сегодняшней и завтрашней безопасности для Израиля и его народа".