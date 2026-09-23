Иран пойдет на переговоры с США только при выполнении условий Тегерана

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Иран рассмотрит возможность переговоров с США лишь в том случае, если Вашингтон выполнит обязательства, касающиеся выдвинутых Тегераном условий, и предоставит практические гарантии, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в иранских структурах безопасности.

"Утверждения о том, что Ормузский пролив будет вновь открыт в обмен на снижение напряженности, не соответствуют действительности; пролив не откроется до тех пор, пока не будут выполнены озвученные условия", - сказал источник.

Это заявление последовало за сообщениями СМИ, в которых приводились слова высокопоставленного иранского чиновника о готовности Ирана открыть пролив, если США снизят военное давление и прекратят блокаду иранских портов.

Источник сообщил телеканалу, что Тегеран ранее уже предпринимал позитивные шаги, однако не встретил аналогичной положительной реакции со стороны США.

Иранские официальные лица четко довели до сведения США условия, необходимые для возобновления дипломатического процесса, добавил источник.

В число условий Ирана для возобновления переговоров с США входят: "прекращение войны на всех фронтах, начало переговоров о сроках полного вывода израильских войск из южного Ливана, разблокировка замороженных средств, снятие морской блокады, отмена недавно введенных санкций, прекращение военных угроз и предоставление исключений из нефтяных санкций", перечислил источник.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во вторник провели встречу с делегацией Ирана "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Встреча длилась три часа, она прошла очень хорошо", - сообщил Трамп в ответ на вопрос журналистов перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время".

Президент США также подчеркнул, что "не понимает, почему Иран не желает заключить сделку". По мнению Трампа, перед Исламской Республикой стоят две альтернативы - "потенциальное величие или уничтожение".