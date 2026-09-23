Лавров начинает работу на неделе высокого уровня сессии ГА ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров начнет работу на стартовавшей в Нью-Йорке неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Рабочий график главы российской делегации, как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, получится максимально насыщенным. Как ожидается, Лавров проведёт целый ряд двусторонних контактов "с представителями дружественных и конструктивно настроенных государств". Кроме того, запланирована обширная программа многосторонних мероприятий.

Сам Лавров ранее рассказал, что среди прочих встретится "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио, с которым, в том числе, обсудит видение Вашингтона ситуации на Украине. Захарова накануне сообщила "Интерфаксу", что возможность встречи 23 сентября прорабатывается.

Центральным элементом, по словам Захаровой, станет выступление российского министра с трибуны Генассамблеи 26 сентября, - в нём будут подробно освещены российские подходы к наиболее острым проблемам современности, даны оценки нынешней деятельности Всемирной организации, а также представлены предложения по восстановлению позиций ООН и её авторитета.

Захарова отметила, что неделя пройдёт в условиях нарастающей турбулентности в мировых делах, обусловленной в первую очередь "стремлением "коллективного Запада" помешать утверждению многополярного мироустройства, обострением глобальных вызовов, увеличением числа конфликтных очагов, усилением кризисных явлений в мировой экономике".

По ее словам, на фоне столь непростой геополитической ситуации российская сторона сфокусируется на таких важных вопросах, как укрепление основ многополярности, построение архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, противодействие колониализму во всех его формах и проявлениях, справедливое реформирование глобальной финансовой архитектуры, консолидация международных усилий в борьбе с терроризмом, недопущение размывания действующих и выработка новых договорённостей в сфере разоружения, усиление равноправного сотрудничества в области защиты прав человека.

В интервью "Интерфаксу" в преддверии недели высокого уровня директор Департамента международных организаций (ДМО) МИД РФ Кирилл Логвинов рассказал, что российская делегация летит в Нью-Йорк с чётким пониманием того, какой хочет видеть Всемирную организацию.

"Прежде всего, Организация Объединённых Наций должна оставаться уникальной межправительственной "площадкой", главной особенностью которой является следование непреложному принципу суверенного равенства государств. Соблюдение данного принципа всеми - как странами-членами, так и сотрудниками Секретариата - позволит ООН и далее предлагать универсальные модели решения вопросов мировой политики, что, в свою очередь, исключит возможность появления каких-либо параллельных конкурирующих форматов", - отмечал высокопоставленный дипломат. "Соответственно, в течение всей 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН наши инициативы будут так или иначе направлены на содействие повышению качества деятельности Всемирной организации, совершенствование институтов ооновской системы", - сказал Логвинов.

По его словам, необходимо добиваться восстановления центральной координирующей роли ООН, в том числе через возвращение всех игроков к равноправному диалогу в интересах поиска компромиссов и достижения консенсуса.