Аракчи на встрече с Уиткоффом напомнил об условиях Тегерана для открытия Ормузского пролива

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в ООН состоялась по инициативе американской стороны; иранский министр изложил позицию Тегерана по Ормузскому проливу, сообщает гостелеканал Ирана ИРИБ.

Согласно его данным, об организации таких переговоров попросил сам Уиткофф.

Иранские СМИ отмечают, что Аракчи напомнил собеседнику: Тегеран будет готов открыть для судоходства Ормузский пролив лишь при условии прекращения американской морской блокады Ирана, возвращения Тегерану замороженных активов и прекращения боевых действий "на всех фронтах", в том числе в Ливане.

Ранее иранская сторона уже несколько раз озвучивала такие условия.

Встреча Уиткоффа и Аракчи прошла во вторник во время Генассамблеи ООН. Изначально о ней сообщила американская сторона.