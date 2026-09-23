В Эстонии заявили, что американские войска останутся в стране

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил о планах США вскоре направить в республику свой новый военный контингент.

"Соединенные Штаты сообщили нам, что в результате пересмотра ротации войск американские войска останутся в Эстонии. Таким образом, в ближайшем будущем произойдет новая ротация, и это очень позитивная новость", - сказал он в Нью-Йорке телерадиовещателю Эстонии ERR.

По словам Цахкны, Вашингтон дал понять Эстонии, что, несмотря на вывод американских подразделений, дислоцированных в Эстонии в начале лета, стоит сохранять спокойный подход к ситуации.

"Мы представили целый ряд аргументов в пользу того, почему последующее размещение американских войск в странах Балтии и Польше крайне необходимо для обеспечения стабильности и мира, а также в качестве сдерживающего фактора", - заявил глава МИД.

Он сказал, что Эстония пообещала в случае необходимости покрыть расходы на содержание союзных войск в республике.

Цахкна отметил, что ротация американского контингента произойдет в ближайшем будущем.

В Минобороны Эстонии сообщили, что представители США проинформировали о скором возобновлении ротационного присутствия американских войск в Эстонии и о прибытии нового подразделения в ноябре.

"Эстония высоко ценит присутствие США в Эстонии и их вклад в обеспечение безопасности в регионе Балтийского моря. Это краеугольный камень сдерживания и оборонной стратегии НАТО, подтверждающий готовность и единство союзников в защите территории альянса", - приводятся в сообщении слова министра обороны Мартина Херема.

По словам представителей США, это решение принято вне рамок текущего пересмотра дислокации американских войск. Прибывающее в Эстонию подразделение будет эквивалентно тому, которое было выведено весной, сообщает Минобороны.

6-й эскадрон 9-го кавалерийского полка США (6-9 CAV) завершил свою ротацию в Эстонии этой весной, а ротация следующего американского подразделения была временно приостановлена в связи с текущим пересмотром структуры вооруженных сил США.

Американское присутствие в лагере Реэдо на юге Эстонии продолжалось, хотя и в ограниченном объеме, отмечает военное ведомство.