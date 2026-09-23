В РФ сообщили о переходе под российских контроль двух сел в Харьковской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Населенные пункты Красный Яр и Потихоново в Харьковской области перешли под российский контроль, группировка "Север" продолжается сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны РФ.

"В кольце окружения российскими войсками установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области. Продолжаются бои за овладение населенным пунктом Бузово Харьковской области", - заявили в ведомстве.

Там заявили, что пресечена попытка прорыва ВСУ кольца окружения из населенного пункта Черное Харьковской области.

"Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Петропавловка, Лозовая и Приколотное Харьковской области",- сообщает Минобороны РФ.