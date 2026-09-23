Литва отрицает давление со стороны США по возобновлению транзита белорусского хлоркалия

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Литва не испытывает давления со стороны США в отношении возобновления транзита белорусских удобрений, заявил главный советник по национальной безопасности Литвы Дейвидас Матуленис.

"Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил заинтересованность Вашингтона в закупке белорусских удобрений во время встречи со специальным посланником США в Беларуси Джоном Коулом", - сказал Матуленис порталу литовского национального телевидения и радио LRT в среду.

"Это обсуждалось около недели назад, а то и раньше, но это не было формой давления. Это было заявление о том, что это будет выгодно для Америки, и вопрос заключался в том, как мы отреагируем, будем ли мы рассматривать такой вариант", - отметил советник литовского президента.

"Никто не оказывает на нас давления, чтобы мы уступили администрации Трампа. Мы знаем, что Америка заинтересована в дешевых белорусских удобрениях, это обсуждалось. Никаких условий или давления не оказывается. Это вопрос между США и Беларусью. Если транзит и будет осуществляться, то не обязательно через территорию Литвы, поэтому мне не совсем понятно, почему нас должны информировать именно об этом соглашении", - подчеркнул он.

Ранее о невозможности транзита белорусских удобрений через Литву заявлял министр иностранных дел Кястутис Будрис. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщал, что Вильнюс к настоящему моменту не получал запроса от США на разрешение транзита через территорию страны.

Санкции ЕС в отношении белорусских удобрений действуют до февраля следующего года.

Президент США в понедельник заявил, что Вашингтон намеревается заключить масштабное соглашение о приобретении у Белоруссии хлористого калия.

В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возобновлении поставок белорусских калийных удобрений в США после снятия санкций. "Сейчас грузим калий – продаем Соединенным Штатам Америки. (...) Мы сразу не можем (поставить большие объемы - ИФ). Вот у нас высвободилось. Мы же законтрактовали их на этот год, на следующий год рассмотрим", - отмечал он.

В марте США исключили "Беларуськалий" и его трейдера – "Белорусскую калийную компанию" (БКК) - из SDN List, куда компании были добавлены в августе 2021 года.

С 1 февраля 2022 года правительство Литвы расторгло договор с "Беларуськалием" на транзит хлоркалия через порт Клайпеды, через который традиционно переваливался практически весь годовой объем экспорта белорусского хлоркалия - 10-11 млн тонн. Вследствие этого Белоруссия начала экспортные поставки хлоркалия через порты России, также ведется поставка минудобрений в Китай по железной дороге.

"Беларуськалий" является крупнейшим производителем хлоркалия в Белоруссии. До введения западных санкций предприятие экспортировало 10-11 млн тонн хлоркалия в год через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%. В настоящее время основное производство "Беларуськалия" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.