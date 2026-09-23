Президент Азербайджана помиловал гражданина Франции, осужденного за шпионаж

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц, среди которых французский гражданин Мартин Райан, приговоренный к 10 годам за шпионаж в пользу Франции. Сообщение об этом размещено на сайте главы государства.

Приговор Райану был вынесен Бакинским судом по тяжким преступлениям 16 марта 2026 года.

Райан был арестован Службой госбезопасности Азербайджана 4 декабря 2023 года. Он являлся генеральным директором ООО Merkorama. Согласно обвинительному заключению, Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые привлекли его к секретному сотрудничеству, а впоследствии были объявлены персонами нон грата и выдворены из Баку.

По этому уголовному делу Райану было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана. Другого фигуранта дела, гражданина Азербайджана Азада Мамедли привлекли к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК.

В целом, по распоряжению главы государства, были помилованы 15 граждан Азербайджана и пятеро иностранцев (двое граждан Турции, гражданин Франции, гражданка Пакистана, а также человек с гражданством России и Израиля).

Согласно сообщению, решение принято на основании принципов гуманизма с учетом обращений осужденных и их семей, а также уполномоченного по правам человека. При принятии решения учитывались личность осужденных, состояние здоровья, семейное положение, характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, срок отбытого наказания и их поведение.