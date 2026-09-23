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ВС РФ применили новую тактику тандемного удара на днепропетровском направлении

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр" опробовали тактику тандемного удара по ВСУ на днепропетровском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для нанесения удара военные задействовали БПЛА самолетного типа "Молния-2" с прикрепленным к нему FPV-дроном. "Такой тандем позволяет атаковать врага на гораздо большем расстоянии", - отметили в министерстве обороны.

По словам военных, для нанесения такого удара используются термобарические и зажигательные боеприпасы, а также с кумулятивно-осколочной фугасной боевой частью.

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Минобороны РФ ВСУ
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