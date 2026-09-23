Бразилия, Япония, Индия и Германия призвали к срочной реформе СБ ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД Бразилии, Японии, Индии и Германии заявили о необходимости срочной реформы Совета Безопасности ООН, так как в настоящий момент этот орган, по их мнению, не способен справляться со своими обязанностями, говорится в совместном заявлении четырех стран, опубликованном МИД Японии.

"Министры стран G4 отметили, что в настоящее время СБ ООН не может эффективно выполнять свою ключевую обязанность, а именно поддерживать мир и безопасность во всем мире (...). Министры стран G4 подчеркнули важность проведения реформы СБ ООН как можно скорее", - подчеркивается в заявлении.

По мнению глав МИД "Группы четырех", репрезентативность, легитимность, авторитет и эффективность СБ ООН сейчас оказались под вопросом. Они указали, что причиной этого является устаревшая структура Совета, которая не отражает геополитические реалии.

Центральным аспектом возможной реформы они назвали увеличение количества как постоянных, так и непостоянных членов СБ ООН.

"Группа четырех", в которую входят Бразилия, Япония, Индия и Германия, ставит своей основной целью реформирование СБ ООН и получение постоянных мест в нем.