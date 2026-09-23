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На Шри-Ланке 15 человек получили от 200 лет тюрьмы за причастность к терактам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суд Шри-Ланки приговорил к длительным тюремным срокам 15 человек за причастность к серии кровопролитных терактов в церквях и отелях в 2019 году, сообщают западные СМИ.

Так, пятеро фигурантов дела приговорены к 200 годам заключения, еще пятеро - к 220 годам, четверо - к 240 годам и один - к 260 годам за участие в заговоре и пособничество в совершении терактов. Все имущество осужденных будет конфисковано.

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В ходе того же судебного разбирательства с девяти человек сняли обвинения в причастности к терактам.

Приговор выносили в условиях усиленных мер безопасности, вокруг здания суда дежурили сотни полицейских.

Согласно данным прокуратуры, осужденные принимали участие в подготовке нападения, совершенного с целью убийства христиан. Суд ознакомился с видеозаписью, сделанной за день до взрывов, на которой нападавшие присягали на верность лидеру террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и клялись бороться за то, чтобы сделать Шри-Ланку исламской страной.

Серия терактов, которая произошла 21 апреля 2019 года, стала одной из самых смертоносных в истории Шри-Ланки. Взрывы произошли в трех церквях и трех отелях по всей стране во время пасхальных служб и праздничных мероприятий. В общей сложности погибли 267 человек, в том числе 42 иностранца. Ранения получили 574 человека. Никто из непосредственных участников нападений не выжил.

Шри-Ланка Исламское государство
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