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Рубио отметил важность поддержания диалога США и Китая даже при разногласиях

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтону нужно сохранять контакты с Пекином, несмотря на разногласия, сказал журналистам в Нью-Йорке госсекретарь США Марко Рубио.

"Конечно, между нашими странами существуют серьезные разногласия. Но думать, будто мы не будем взаимодействовать с Китаем на высшем уровне, безответственно", - сказал он.

По его словам, США и Китай обладают крупнейшими экономиками в мире, а также "двумя самыми мощными вооруженными силами", поэтому странам важно поддерживать каналы связи и проводить встречи на высшем уровне.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах на этой неделе обсудят все наиболее значимые международные проблемы, сказал также Рубио, когда его спросили, планирует ли Трамп поднять темы Ирана и украинского конфликта.

Госсекретарь подчеркнул, что не считает полезным заранее перечислять весь перечень запланированных на переговоры с Си Цзиньпином тем.

Дональд Трамп Иран Китай Марко Рубио США Си Цзиньпин
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