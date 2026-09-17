В правительстве Армении обсудили связанные с реализацией проекта TRIPP вопросы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого обсуждались связанные с ходом реализации проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") вопросы, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В частности, рассмотрены правовой и договорной пакет TRIPP Development Company (TDC) и предстоящие задачи, представлены работы, проводимые вокруг проектов устава компании и акционерного соглашения", - говорится в сообщении.

Накануне Конституционный суд Армении постановил, что рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между Арменией и США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) не противоречит Конституции Армении.

После положительного решения Конституционного суда соглашение будет направлено на ратификацию в парламент.

4 июня Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP на армянской территории.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечалось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP. В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее - с Турцией.