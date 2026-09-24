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Пашинян и Пезешкиан обсудили сотрудничество Армении и Ирана

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН обсудили двусторонние торгово-экономические отношения и шаги, направленные на их расширение, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр Армении с удовлетворением отметил, что сотрудничество между Арменией и Ираном успешно развивается, реализуются совместные программы в различных сферах. Пашинян и Пезешкиан обсудили двусторонние торгово-экономические отношения и шаги, направленные на их расширение", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности в регионе. Также были затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Иран Никол Пашинян Армения Масуд Пезешкиан
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