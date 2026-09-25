День траура по погибшим на Каспии военнослужащим проходит в Казахстане

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане в пятницу проходит день общенационального траура в память о военнослужащих, трагически погибших во время учений в прикаспийской Мангистауской области.

Общенациональный траур на 25 сентября объявил накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По случаю общенационального траура в Казахстане приспущены государственные флаги, по всей стране отменены или перенесены концерты, фестивали, праздничные мероприятия, телеканалы и радио заменили развлекательные передачи информационными и спецвыпусками.

Как сообщалось, в минувший четверг во время учений в связи с резким ухудшением погоды и усилением ветра в Каспийское море унесло 17 моряков ВМС Казахстана. Двенадцать из них погибли, троих удалось спасти, поиски еще двоих военнослужащих продолжаются. Среди погибших на учениях офицер в звании старшего лейтенанта и 11 матросов срочной службы.

По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело. Для расследования причин произошедшего создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым.