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Трамп заявил о максимальном уровне взаимопонимания между США и КНР

Переговоры с американским лидером дали новое направление для развития отношений между Пекином и Вашингтоном, заявил Си Цзиньпин

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пекин и Вашингтон должны продолжать выстраивать отношения, которые будут способствовать процветанию и безопасности будущих поколений, заявил президент США Дональд Трамп на государственном ужине с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме.

"Как лидеры наших двух стран, мы с председателем Си понимаем, что представляем разные системы, но связи между нашими народами нерушимы. И мы никогда не ладили лучше, чем сейчас", - сказал Трамп в ходе выступления в преддверии ужина.

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Он назвал Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань "поистине выдающимися, удивительными людьми" и призвал США и Китай "продолжать выстраивать отношения, которые будут способствовать процветанию и безопасности будущих поколений".

"Пусть наши народы обретут будущее, полное гармонии, мира и успеха", - заключил Трамп.

Он также предложил председателю КНР и другим гостям возможность взглянуть на стройку бального зала в Белом доме.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что они с Трампом провели "искренние и глубокие переговоры" и достигли "взаимопонимания по многим вопросам".

Он сказал, что эти переговоры "дали новое стратегическое направление развития китайско-американских отношений".

Лидер КНР выразил мнение, что Китай и США "должны действовать как ответственные крупные державы, оправдывать ожидания наших народов, идти в ногу со временем и искать новый подход к налаживанию отношений между крупными странами".

Си Цзиньпин завершил своё выступление тостом: "Давайте вместе напишем новую главу в наших дружеских отношениях".

Основная часть переговоров Трампа и Си Цзиньпина прошла ранее в четверг в Белом доме. Визит Си Цзиньпина в США завершится в пятницу.

Си Цзиньпин США КНР Дональд Трамп
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