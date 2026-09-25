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Тегеран передал Вашингтону предложение о возобновлении переговоров и открытии пролива

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран передал свое предложение американским официальным лицам во время встречи сторон при посредничестве третьих лиц на этой неделе, сообщает The Washington Post со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"Иран передал администрации Трампа предложение, согласно которому Ормузский пролив будет вновь открыт, а переговоры о прекращении полномасштабной войны возобновятся в течение семи дней", - цитирует издание заявление Аракчи, сделанное группе журналистов и экспертов на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам главы МИД Ирана, нынешнее предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне.

Согласно ему, США должны выполнить определенные условия в течение семи дней, чтобы возобновить переговоры и вновь открыть пролив.

При этом телеканал CNN уточняет, что семидневный срок, в течение которого США должны выполнить условия, начнется на следующий день после того, как Вашингтон согласится на предложение Ирана.

Глава МИД Ирана заявил, что они ждут ответа Вашингтона.

Аракчи отметил, что Тегеран не торопится, но считает, что было бы лучше, если бы США согласились и переговоры возобновились до промежуточных выборов в американский Конгресс в начале ноября.

В то же время неназванный американский чиновник сообщил журналистам, что США ведут "позитивные и конструктивные переговоры при посредничестве третьих лиц".

"Соединенные Штаты занимают очень сильную позицию, контролируя Ормузский пролив, поэтому мы не торопимся. Почти 22 млн баррелей нефти покинули пролив прошлой ночью", - сказал чиновник.

Хроника 28 февраля – 25 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Аббас Аракчи
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