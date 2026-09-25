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Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Атака БПЛА на Ульяновск и Пермский край, визит Си Цзиньпина в США, встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о массированной атаке БПЛА на региональный центр. В городе повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры, восемь человек получили ранения, в том числе ребенок. В Пермском крае зафиксирован прилет на промышленный объект.

- Тегеран готов следовать подписанному в июне соглашению с Вашингтоном и двигаться по пути урегулирования, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Тегеран также готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" Генассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили украинский конфликт, включая его глобальные последствия.

- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в четверг встретился с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке, сообщил CNN со ссылкой на источники.

- Отношения США и Китая никогда не были лучше, чем сейчас, заявил Дональд Трамп на государственном ужине с Си Цзиньпином в Белом доме. Глава КНР отметил, что переговоры дали новое стратегическое направление для развития двусторонних связей.

- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о развертывании военных средств для защиты нефтеперерабатывающего центра Янбу-эль-Бахра в Саудовской Аравии.

- ВС США развернули на боевых кораблях в районе Ормузского пролива лазерные установки для поражения иранских беспилотников и крылатых ракет, сообщила The New York Post.

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