США начали техническую разработку новой термоядерной боеголовки W93

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты приступили к этапу технического проектирования и подготовки к производству новой термоядерной боеголовки W93 для оснащения баллистических ракет стратегических подводных лодок, сообщили ВМС США.

На этом этапе основные усилия будут сосредоточены на завершении разработки производственной версии W93 и подтверждении технологической возможности серийного производства изделия в соответствии с потребностями военно-морских сил, указывается сообщении.

В ВМС США подчеркнули, что программа создания W93 и блока боевого оснащения (корпуса) Mk7 стала первой за почти сорок лет инициативой США по разработке ядерной боеголовки и системы доставки, которая призвана обеспечить современными боезарядами группировку американских баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

"Система W93/Mk7 обеспечит гибкость и адаптивность, необходимые для удовлетворения будущих потребностей вооруженных сил, а также гарантирует непрерывное поддержание потенциала ядерного сдерживания в морском компоненте ядерной триады, - заявил вице-адмирал Дуглас Уильямс, директор управления закупок программ стратегических систем ВМС США.

"Мы обновляем и модернизируем комплекс ядерной безопасности, чтобы спроектировать, разработать и произвести это важнейшее новое оружие с той точностью, которой требуют наши военные, - сказал глава Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) Брэндон Уильямс. - Мы продолжим совместную работу, чтобы передать этот потенциал флоту и гарантировать, что наши стратегические силы сдерживания морского базирования останутся готовыми к вызовам будущего".

Работы по программе создания боеголовки W93 ведутся с мая 2022 года в подведомственной NNSA Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико. Их серийное производство должно начаться в середине 2030-х годов.

В ВМС США указали, что управление стратегических систем флота в настоящее время проводит активную модернизацию морского компонента ядерной триады путем продления срока службы баллистических ракет Trident II D5 (в рамках программы D5LE2) для оснащения новых стратегических подводных лодок (ПЛАРБ) класса Columbia, формирует потенциал для нанесения ударов в региональном масштабе, работая над созданием крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении (SLCM-N) и неядерной системы высокоточного гиперзвукового оружия (Conventional Prompt Strike).