Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили открытие транспортной инфраструктуры

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, обсудили ход нормализации отношений между двумя странами и открытие экономической инфраструктуры.

"Министры подчеркнули важность мира между Азербайджаном и Арменией и рассмотрели прогресс, который появился после договорённостей, достигнутых в рамках Вашингтонского мирного саммита 2025 года. Особое внимание было уделено открытию экономической и транспортной инфраструктуры между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В этом контексте в качестве практических примеров преимуществ мира были отмечены торговые и транзитные связи между Азербайджаном и Арменией.

"Министры обменялись мнениями о возможностях продвижения позитивной повестки на различных многосторонних платформах. Министры договорились продолжить прямой диалог", - отмечает ведомство.