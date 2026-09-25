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Истребители Швеции и Финляндии сопроводили самолеты РФ над Финским заливом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Финские и шведские истребители в четверг провели операцию по сопровождению российских военных самолетов в небе над Финским заливом, сообщили в пятницу в военно-воздушных силах Финляндии.

В нем отмечается, что военные этих двух стран задействовали в операции истребители F/A-18 Hornet и JAS 39 Gripen.

В пресс-релизе отмечается, что это была "первая совместная для шведских и финских ВВС операционная миссия по идентификации".

Финляндия Швеция Финский залив
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Истребители Швеции и Финляндии сопроводили самолеты РФ над Финским заливом

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