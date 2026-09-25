Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Уровень радионуклидов в пробах рыбы и воды из Японского моря, исследованных в связи со сбросами в 2023 году воды с АЭС "Фукусима-1", остается в норме, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в пятницу.

"Продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска). В текущем году было исследовано 69 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - говорится в сообщении.

Также специалисты продолжали мониторинг удельной активности трития в пробах воды в акватории Японского моря для оценки фоновых значений содержания трития в Приморском крае. Контроль осуществляется в четырех точках морского побережья.

С начала года исследовано 30 проб морской воды, за весь период наблюдений - 134 пробы.

"Содержание трития составило от < 1 до 1,8 ± 0,9 Бк/кг и характеризуется уровнем 2023 года", - говорится в сообщении.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В августе 2023 года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.