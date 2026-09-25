Поиск

Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Уровень радионуклидов в пробах рыбы и воды из Японского моря, исследованных в связи со сбросами в 2023 году воды с АЭС "Фукусима-1", остается в норме, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в пятницу.

"Продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска). В текущем году было исследовано 69 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - говорится в сообщении.

Также специалисты продолжали мониторинг удельной активности трития в пробах воды в акватории Японского моря для оценки фоновых значений содержания трития в Приморском крае. Контроль осуществляется в четырех точках морского побережья.

С начала года исследовано 30 проб морской воды, за весь период наблюдений - 134 пробы.

"Содержание трития составило от < 1 до 1,8 ± 0,9 Бк/кг и характеризуется уровнем 2023 года", - говорится в сообщении.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В августе 2023 года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.

Роспотребнадзор АЭС "Фукусима-1 Японское море Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

 Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

Цена нефти Brent снизилась до $105,67 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Фондовые индексы стран Европы снизились 2-й день подряд

 Фондовые индексы стран Европы снизились 2-й день подряд

Трамп заявил о максимальном уровне взаимопонимания между США и КНР

 Трамп заявил о максимальном уровне взаимопонимания между США и КНР

Гутерриш и Лавров обсудили украинский конфликт и его глобальные последствия

 Гутерриш и Лавров обсудили украинский конфликт и его глобальные последствия

CNN сообщил о встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

Иран готов отказаться от урана, обогащенного до 60%

 Иран готов отказаться от урана, обогащенного до 60%

Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг Ирана

Пезешкиан заявил, что Иран готов следовать соглашению, подписанному с США в июне

 Пезешкиан заявил, что Иран готов следовать соглашению, подписанному с США в июне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11934 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3775 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов