В Бразилии обвинили Трампа в намерении "колонизировать" страну

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы распространил видеоролик, в котором обвинил президента США Дональда Трампа в попытке колонизировать Бразилию, поддерживая правого кандидата Флавиу Болсонару, сообщает в пятницу The Guardian.

"Флавиу Болсонару - кандидат Трампа, а Трамп хочет колонизировать Бразилию, забрать наши богатства, украсть наше будущее и оставить нас ни с чем", - говорит диктор в ролике.

В видео отмечается, что бразильская разведка направила в ЦИК страны предупреждение о "критическом уровне" риска американского вмешательства в выборы.

Позже сам президент обвинил оппонента в тесных связях с Трампом.

"Он хочет отдать нашу страну и наши природные ресурсы США. Если это будет зависеть от него, Бразилия снова станет колонией", - написал Лула да Силва в социальной сети X.

При этом президента США обвиняют в попытках вмешаться в выборы в Бразилии и в Вашингтоне. Около 30 законодателей-демократов из Конгресса США в четверг направили госсекретарю Марко Рубио письмо, в котором критикуют администрацию Трампа за "очевидные попытки вмешаться и потенциально подорвать" бразильские выборы.

В письме 30 членов Палаты представителей и сенатор Берни Сандерс перечислили ряд действий администрации, которые, по их мнению, направлены на то, чтобы Болсонару мог победить на выборах. Они подчеркнули, что такие шаги "отражают более широкую и очень тревожную тенденцию вмешательства администрации Трампа в недавние избирательные процессы во всей Латинской Америке".

При этом в прошлом месяце Госдепартамент США опроверг обвинения в возможных попытках вмешательства.

"Любые намеки на "заговор" о подрыве выборов в демократическом государстве являются безосновательной ложью", - заявили в ведомстве.

Первый тур президентских выборов в Бразилии намечен на 4 октября. В случае, если ни один кандидат не сможет набрать более 50% голосов, 25 октября состоится второй тур.

Лула да Силва является членом левоцентристской Партии трудящихся. Он пообещал, что в случае победы положит конец проблемам, стоящим перед страной, в частности, будет инвестировать в здравоохранение, образование и строительство жилых домов.

Болсонару - сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и член правой Либеральной партии. Он обвиняет Лулу да Силву в убытках госкомпаний и в нежелании вести борьбу с организованной преступностью.