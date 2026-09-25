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Поставки российского газа в Армению возобновлены

Поставки российского газа в Армению возобновлены
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Поставка природного газа из России в Армению, временно приостановленная с 15 сентября, возобновлена в пятницу, сообщила компания "Газпром Армения".

"С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ - Закавказье. Транспортировка газа была временно приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на указанном газопроводе на территории РФ", - говорится в сообщении пресс-службы "Газпром Армения".

Ранее в компании заявляли, что в указанный период бесперебойное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений - за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров ежегодно поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию": Армения поставляет в Иран электроэнергию, в основном выработанную на Разданской ТЭС, а Иран в Армению - природный газ исходя из соотношения 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.

Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1 тыс. кубометров. Цена газа закреплена в соглашении, которое действует до конца 2026 года - начала 2027 года.

Армения Газпром Армения
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