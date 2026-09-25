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В итальянских школах ввели запрет на бурки и никабы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Италии утвердило указ о запрете на ношение бурки и никаба в школах, сообщает в пятницу Associated Press.

Хиджаб при этом все еще разрешен.

Указ также предусматривает, что в классе должно быть не более 30% учащихся, которые не являются носителями итальянского языка и плохо им владеют. Эта мера на практике коснется около 1 тыс. классов - 0,3% всех классов Италии.

Профсоюзы учителей выступили против этого нововведения, поскольку, по их мнению, государственного финансирования в 14 млн евро будет недостаточно для реализации этой меры, в частности, для найма преподавателей итальянского языка как иностранного.

Также возникает вопрос о том, как быть в районах, где высокий процент населения составляют иммигранты, ведь не все дети смогут ходить на занятия, если их переведут в школу в другом районе, отмечает Associated Press.

По данным министерства образования за 2022-2023 учебный год, 11,2% учащихся в стране не имели итальянского гражданства, в 7,6% классов более 30% учащихся были иностранцами.

Среди прочего указ предусматривает курсы для родителей учащихся с низким уровнем итальянского. В случае непосещения занятий родители должны будут выплатить штраф в размере 200-1000 евро.

Италия
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