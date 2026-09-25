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В странах ЕС хотят ввести новые изменения в миграционный пакт

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС рассматривают возможность изменений в Пакте о миграции и убежище, который вступил в силу всего три месяца назад, но уже звучат призывы к его кардинальному пересмотру, пишет в пятницу Euractiv.

"Национальные правительства уже готовят почву для второго этапа реформирования миграционного законодательства ЕС, и это спустя всего несколько месяцев после того, как вступили в силу масштабные изменения правил охраны границ и предоставления убежища. В субботу в Мюнхене соберутся министры из ряда стран ЕС, чтобы обсудить возможные поправки к Пакту о миграции и убежище", - сообщает издание.

Ключевым пунктом повестки станет призыв к Европейской комиссии разработать к середине 2027 года законодательный пакет, направленный на упрощение процедур, пишет издание со ссылкой на документ.

Представители стран ЕС рассмотрят возможность упрощения процедур предоставления убежища и облегчения процесса лишения статуса защиты в определенных случаях, в частности, в отношении лиц, совершивших тяжкие правонарушения, с последующей их депортацией.

Планируется обсудить упрощение положений пакта для создания правовой базы, позволяющей использовать искусственный интеллект для перевода в ходе процедур рассмотрения заявок на убежище.

Рассматриваются и такие варианты, как оптимизация процесса предварительной проверки (скрининга) и расширение возможностей Eurodac - общеевропейской базы биометрических данных по миграции - для включения в нее информации, собранной на этапе проверки. Это, как считают в ЕС, обеспечило бы национальным органам власти более полные сведения о лицах, попадающих в миграционную систему Евросоюза.

Ожидается, что в совещании примут участие представители 18 стран, включая как государства-члены ЕС, так и страны, не входящие в Евросоюз, например, Великобританию.

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