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За рубежом на выборах в Думу проголосовали более 280 тыс. человек в 152 странах

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - За рубежом в голосовании на прошедших в России выборах приняли участие 280 тыс. 355 человек, 333 участка для голосования были открыты в 152 странах, более 58% голосов при голосовании за рубежом набрала "Единая Россия" сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"За "Единую Россию" проголосовало 58% от числа принявших участие в голосовании, за ЛДПР - 5,2%, за КПРФ - 10,3%, "Справедливая Россия" - 5,7%, "Новые люди" - 13,2%. В этом году за рубежом, по сравнению с 2021 годом, приняли участие значительно больше избирателей, несмотря на все сложности", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК РФ.

При этом она подчеркнула, что "в соцсетях за рубежом массово распространялись призывы портить бюллетени и планировались разного рода акции, все это провалилось".

По словам Памфиловой, для проживающих в странах Прибалтики было организовано голосование на пограничных переходах в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. "Российские граждане, которые проживали в Литве, Латвии, Эстонии и Польше, те, кто хотел, смогли это сделать", - заявила Памфилова.

ЦИК РФ
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