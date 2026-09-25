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РФ и Вьетнам смогут увеличить число взаимных авиарейсов до 210 в неделю

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпании России и Вьетнама смогут выполнять до 105 рейсов в неделю с каждой стороны, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Россия и Вьетнам подписали в Ханое меморандум по расширению возможности для авиаперевозчиков. Согласно документу, авиаперевозчики России и Вьетнама могут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минтрансе, в настоящее время российские авиакомпании летают во Вьетнам по 11 маршрутам и выполняют 39 рейсов в неделю. Вьетнамские перевозчики осуществляют полеты по 13 маршрутам с общей частотой 31 рейс в неделю.

В 2025 году российские авиакомпании перевезли между Россией и Вьетнамом более 664 тыс. пассажиров. По данным вьетнамской стороны, за семь месяцев 2026 года авиакомпании двух стран обслужили уже более 1 млн человек.

По итогам года пассажиропоток между Россией и Вьетнамом может превысить 2 млн человек, что станет абсолютным рекордом за всю историю авиасообщения между странами.

Стороны также продолжают работу по увеличению частоты и расширению географии полетов. В частности, планируется запустить рейсы во Вьетнам из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска.

Минтранс Вьетнам
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