Власти Таиланда обсуждают включение страховки в турналог для иностранных туристов

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Таиланда рассматривают возможность увеличить размер турсбора для иностранных туристов, который планируют ввести, за счет расширения страхового покрытия, сообщает The Nation.

"Таиланд собирается присоединиться более чем к 80 странам, которые вводят туристические сборы для иностранных путешественников в целях повышения их безопасности и поддержки долгосрочного развития туриндустрии. Изначально планировалось установить его на уровне 300 тайских батов, или $9. Однако текущие инфляционные процессы и рост стоимости страховых услуг могут потребовать увеличения суммы", - пишет издание.

По словам министра туризма и спорта Таиланда Сурасака Пханчароенворакула, увеличение размера турсбора позволит обеспечить более широкое страховое покрытие для туристов.

"Это целевой источник финансирования для защиты путешественников и развития туризма, который в то же время снизит зависимость отрасли от госбюджета", - пояснили в министерстве.

Как отмечает издание, Таиланд ежегодно тратит порядка 7 млрд бат (около $210 млн), чтобы покрыть стоимость лечения иностранных граждан. Предлагаемая схема позволит решить эту проблему.

Ранее власти Таиланда заявляли, что туристический налог в размере 300 батов для иностранных туристов начнет действовать в Таиланде к концу года.