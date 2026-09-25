Папа римский заявил, что мир сталкивается с трудноконтролируемой гонкой вооружений

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Париж содействовать диалогу и дипломатии в мире на фоне того, как он сталкивается с новым этапом гонки вооружений, сообщают французские СМИ.

"Все больше распространяется ошибочное убеждение, что обладание ядерным оружием служит залогом безопасности. Однако на самом деле оно подпитывает новую гонку вооружений, которую сложно контролировать", - сказал понтифик в ходе своей речи.

Он отметил, что "никогда не следует мириться с перспективой войны, считая ее неизбежной". По его словам, нужно "содействовать диалогу и дипломатии ради защиты сообществ, стремящихся к миру, которые уважают достоинство и права людей и народов".

Выступая в Елисейском дворце, папа римский указал, что в мире "лязга оружия и многогранных кризисов" Франция должна "оставаться неустанным творцом мира и мультилатерализма", в частности, в "нашей дорогой Европе".

Он также затронул тему развития искусственного интеллекта, призвав формировать "этическую проницательности" в этом вопросе. Он предостерег от наступления "рая машин, которые вторгаются в нашу повседневную жизнь и определяют ее уклад"

Ранее сообщалось, что в ходе визита во Францию папа римский посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, а потом отправится на всенощное бдение в Собор Парижской Богоматери. Под конец дня он проведет мессу для 80 тыс. человек в возрасте от 17 до 35 лет на стадионе "Стад де Франс". В субботу он проведет мессу на площади Согласия. Затем он отправится в Лурд (регион Окситания).

28 сентября папа римский отправится в Мец (регион Гранд-Эст). Он выступит с речью под названием "Европейским корням для мира и единства" в конференц-центре Роберта Шумана - одного из основателей ЕС, Совета Европы и НАТО. На это мероприятие приглашены лидеры всех 27 стран ЕС. Президент Франции также произнесет речь.