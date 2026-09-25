Президент Парагвая рассказал о просьбе США нарастить поставки говядины

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты просят Парагвай нарастить поставки говядины для охлаждения ценовой конъюнктуры на своем внутреннем рынке, заявил парагвайский президент Сантьяго Пенья в интервью Bloomberg Television.

"США при текущем уровне цен требуют еще и еще, а Парагвай - надежный партнер", - сказал он.

Южноамериканская страна наращивает экспорт говядины в Соединенные Штаты, но Вашингтон не выделил ей квоту на поставки, как Аргентине, отметил Пенья. Ранее он говорил, что хотел бы получить такую квоту с тарифными преференциями.

Американский лидер Дональд Трамп принял ряд мер для удовлетворения спроса на мясо в условиях скачка цен, в том числе разрешил ввоз до 300 тыс. тонн говяжьего фарша по сниженным пошлинам, от чего должна выиграть соседняя с Парагваем Бразилия. Буэнос-Айрес в рамках двусторонних торговых переговоров получил дополнительную квоту на поставки говядины в размере 80 тыс. тонн.

Парагвай - единственная страна в Южной Америке, которая до сих пор поддерживает дипломатические связи с Тайванем. Это лишает ее возможности поставлять говядину и сою в Китай, делая США одним из ключевых рынков для парагвайского мяса.

Вместе с тем сильные фундаментальные показатели экономики Парагвая привлекают в страну все больше инвесторов, заявил Пенья, указав на высокие темпы ее экономического роста, низкую инфляцию и кредитный рейтинг инвестиционной категории.

Накануне он сообщил, что J.P. Morgan Natural Capital и Robinson Group вложат $200 млн в устойчивое развитие парагвайской лесной отрасли.