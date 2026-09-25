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В Еврокомиссии настаивают, что газоснабжение ЕС стабильное

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) и страны Евросоюза заверяют, что газоснабжение в ЕС остаётся стабильным, несмотря на "чрезвычайно высокие" цены на энергоносители, заявила в пятницу официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы действуем в условиях крайне нестабильной глобальной ситуации: цены на энергоносители чрезвычайно высоки, обстановка труднопредсказуема, поэтому мы продолжаем очень внимательно следить за развитием событий", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе. Накануне состоялось заседание координационной группы по газу.

"Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) опубликует свой подробный отчет о готовности к зиме 8 октября, и это, безусловно, даст нам дополнительную информацию для определения дальнейших шагов", - добавила Итконен.

Она отметила, что на следующей неделе состоится неформальный Совет ЕС по энергетике в Дублине, что будет хорошей возможностью для профильных министров стран ЕС и главы ЕК по энергетике подвести итоги.

"У меня нет никаких заявлений или предположений на сегодня относительно того, какими будут следующие шаги, каковы их планы и что именно будет обсуждаться, но, разумеется, высокие цены на энергоносители и способы их решения станут главной темой повестки дня", - сказала представитель ЕК.

ЕК ЕС
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