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Си Цзиньпин рассчитывает на отношения с США на основе взаимоуважения

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил о стремлении к тому, чтобы отношения Пекина и Вашингтона строились на уважении друг к другу и взаимной выгоде.

"Когда президент посетил Китай в мае, мы согласовали перспективу выстраивания конструктивных, стратегически стабильных отношений Китая и США", - заявил он.

"В этот раз мы согласились наполнить концепт дополнительным содержанием, так чтобы отношения (...) были основаны на уважении, честности и взаимности", - добавил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что у него и Трампа будут еще две возможности для встреч в этом году - на саммите АТЭС 2026 18 - 19 ноября в Шэньчжэне в КНР и на саммите G20 14 - 15 декабря в Майами в США.

США Си Цзиньпин Китай Дональд Трамп
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