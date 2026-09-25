МИД Турции, Пакистана и Саудовской Аравии осудили удары хуситов по саудовским объектам

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД Турции Хакан Фидан, Пакистана Исхак Дар и Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд раскритиковали недавние удары хуситов по объектам инфраструктуры на территории королевства, заявили о планах обсудить на внеплановом совещании помощь Эр-Рияду в рамках Мекканского оборонительного соглашения.

"Министры решительно осудили чудовищные атаки на священный город Мекку, а также на гражданские и экономические объекты в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу на сайте МИД Турции.

Оно последовало после того, как главы МИД провели встречу 24 сентября "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны также обсудили планы созвать экстренное совещание, чтобы найти способы "оказать поддержку королевству в рамках Мекканского оборонительного соглашения", которое страны подписали 7 августа. Соглашение, в частности, предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта.

Однако ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что участие в оборонительном соглашении не обязывает государства вступать в вооруженный конфликт в случае нападения на одного из партнеров.

В начале сентября газета Turkiye Today со ссылкой на источники сообщала, что Пакистан может атаковать хуситов с воздуха, если о том попросит Эр-Рияд в рамках обязательств Исламабада по Мекканскому соглашению.

Также Middle East Eye со ссылкой на источники передавало, что Турция в рамках этого пакта собирается помочь Саудовской Аравии в военной сфере, однако не намеревается вести боевые действия с хуситами.