Парламент Германии одобрил временное снижение акцизов на топливо

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Германии, обе его палаты одобрили законопроект о временном снижении акцизов на бензин и дизельное топливо (ДТ), передает Bloomberg. Его одобрили обе палаты.

С 1 октября и на три месяца сборы снизятся на 17 евроцентов в расчете на литр. Мера поддержки оценивается в 2,5 млрд евро.

Аналогичное снижение на 1,6 млрд евро действовало в мае-июне.

По оценкам правительства, новая мера также приведет к уменьшению сборов налога с продаж примерно на 293 млн евро, однако власти рассчитывают, что потребители потратят сэкономленные деньги на другие товары и тем самым нивелируют этот негативный эффект.

17 сентября средняя цена литра дизельного топлива в Германии достигла рекордных 2,47 евро, а литр бензина Super E10 стоил чуть меньше максимальных в истории 2,31 евро. С тех пор цены несколько снизились: ДТ - до порядка 2,25 евро за литр, Super E10 - примерно до 2,27 евро, по данным автомобильной ассоциации ADAC.

Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, выступая 25 сентября в Бундесрате, назвала рекордные цены на топливо одним из главных предметов беспокойства избирателей. "Все, что я слышала в последние недели, - это "фрау Швезиг, мы больше не потянем заправляться за 2,5 евро", - сказала она.

Правящая коалиция ФРГ согласовала временное ограничение цен на АЗС с 1 января 2027 года, однако детали этой инициативы еще не изложены. При этом консерваторы заблокировали предложение социал-демократов о взимании с нефтяных компаний налога на сверхприбыль (windfall tax), однако один из лидеров социал-демократов, министр финансов Ларс Клингбайль, пообещал добиваться этого на уровне ЕС.