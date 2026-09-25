Лавров выразил надежду на сохранение хороших отношений России и Кувейта

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает марафон двусторонних встреч "на полях" Генассамблеи ООН.

Перед началом переговоров со своим визави из Кувейта Джаредом ас-Сабахом Лавров подчеркнул, что между Россией и Кувейтом всегда были хорошие отношения и выразил надежду на их сохранение.

"У нас были очень хорошие отношения с вашим предшественником, и я уверен, что в интересах обеих стран обеспечить их преемственность. Жду нашего сотрудничества", - сказал глава МИД РФ.

Ранее в пятницу российский министр уже встретился с вице-президентом Уганды Джедже Алупо, главой МИД Сингапура Вивиан Балакришнан, главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.