Разведка США полагает, что Саудовская Аравия не отказалась от возможности разработать ядерное оружие

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Разведслужбы США считают, что Саудовская Аравия по-прежнему допускает возможность создать ядерное оружие, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Американские чиновники заявили WP, что засекреченные документы, переданные Конгрессу, включают в себя анализ разведсообщества США, согласно которому Саудовская Аравия не отказалась от варианта с развитием программы ядерного оружия", - информирует издание.

В июле Вашингтон объявил о заключении многомиллиардного соглашения, согласно которому американские компании получают эксклюзивное право на развитие гражданской ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. В Белом доме отмечали, что соглашение будет отвечать всем стандартам ядерной безопасности и принципам нераспространения ядерного оружия. Американский президент Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США соглашение с Саудовской Аравией; в данный момент идет 90-дневный период его рассмотрения конгрессменами. Члены Конгресса могут принять законопроект для блокирования соглашения, если наберут достаточно поддержки.

По данным газеты, все больше конгрессменов-демократов высказывают озабоченность, что если поначалу уран в Саудовской Аравии можно будет обогащать меньше чем до 5%, то затем после обследований и письменного соглашения - до 20%; это теоретически открывает путь к тому, что часть ядерных материалов могут направить на военные цели. Также соглашение не предполагает инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты.

Один из источников рассказал, что в августе Госдеп передал Конгрессу собственную оценку ситуации. Во внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность в обещаниях Эр-Рияда, что ядерная программа будет иметь только гражданское измерение.

В ответ на запрос издания власти Саудовской Аравии сослались на предыдущие заявления, что программа будет носить мирный характер, развиваться в условиях транспарентности.

В Госдепе заверили WP, что Белый дом "не поддерживает и не будет поддерживать программу ядерного оружия Саудовской Аравии". В ЦРУ отказались от комментариев.

Ранее Трамп заявлял, что развитие саудовского ядерного проекта не несет никому никакой угрозы. По его словам, речь идет исключительно о невоенном использовании ядерных материалов, а против их использования в мирных целях США ничего не имеют.