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Международно признанные власти Йемена объявили о помиловании всех, кто покинет ряды хуситов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава официально признанного на международном уровне правительства Йемена Ришад аль-Алими в пятницу заявил, что те, кто покинет движение "Ансар Аллах" (хуситы) и перестанут его поддерживать, будут помилованы.

"Аль-Алими подтвердил, что каждый, кто покинет ряды хуситов и перестанет участвовать в боевых действиях или сотрудничать с движением, получит полную амнистию в соответствии с конституцией и правовом", - говорится в сообщении министерства информации Йемена в соцсети X.

Аль-Алими также призвал союзнические страны "поддержать йеменский народ, его правительство и вооруженные силы, а также возглавляемую Саудовской Аравией коалицию (выступающую против хуситов - ИФ)". Он подчеркнул, что восстановление государственных институтов власти в стране отвечает не только интересам Йемена, но и ближневосточного региона и всего мира в целом.

Ранее "Ансар Аллах" провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Бои в горных районах на юго-западе страны продолжаются. Параллельно с этим хуситы обмениваются ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.

Йемен Эр-Рияд хуситы
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