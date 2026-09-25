В NASA началась финальная оценка готовности миссии Crew-13 к предстоящему полету на МКС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты NASA, компании SpaceX, а также международные партнеры проводят в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде совещание по оценке готовности миссии Crew-13 к предстоящему полету на МКС, сообщило американское космическое агентство.

"В ближайшие часы основное внимание будет уделено готовности транспортной системы SpaceX, самой космической станции и международных партнеров NASA к обеспечению полета. Итогом совещания станет официальное подтверждение готовности к запуску", - говорится в сообщении NASA.

В рамках миссии Crew-13 на космическую станцию для выполнения длительной научной программы отправятся астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик и космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников.

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX планируется осуществить со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 1 октября в 11:10 по времени Восточного побережья США (в 18:10 по Москве). Примерно через девять часов после запуска корабль с миссией Crew-13 должен будет состыковаться с МКС. Стыковка планируется приблизительно в 20:00 в тот же день по американскому времени (2 октября в 03:00 по Москве).

В настоящее время в орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

Федяев, Меир, Хэтэуэй и Адено после прибытия экипажа Crew-13 должны будут вернуться на Землю на американском корабле Crew Dragon.