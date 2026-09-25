Поиск

В NASA началась финальная оценка готовности миссии Crew-13 к предстоящему полету на МКС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты NASA, компании SpaceX, а также международные партнеры проводят в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде совещание по оценке готовности миссии Crew-13 к предстоящему полету на МКС, сообщило американское космическое агентство.

"В ближайшие часы основное внимание будет уделено готовности транспортной системы SpaceX, самой космической станции и международных партнеров NASA к обеспечению полета. Итогом совещания станет официальное подтверждение готовности к запуску", - говорится в сообщении NASA.

В рамках миссии Crew-13 на космическую станцию для выполнения длительной научной программы отправятся астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик и космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников.

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX планируется осуществить со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 1 октября в 11:10 по времени Восточного побережья США (в 18:10 по Москве). Примерно через девять часов после запуска корабль с миссией Crew-13 должен будет состыковаться с МКС. Стыковка планируется приблизительно в 20:00 в тот же день по американскому времени (2 октября в 03:00 по Москве).

В настоящее время в орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

Федяев, Меир, Хэтэуэй и Адено после прибытия экипажа Crew-13 должны будут вернуться на Землю на американском корабле Crew Dragon.

NASA SpaceX Crew Dragon Анна Кикина Петр Дубров Роскосмос США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg сообщил о призывах Трампа к Зеленскому поехать в Москву

CBS News нашли документы ВС США о возможной подготовке к операции на Кубе

Что произошло за день: пятница, 25 сентября

Путин рассказал, что Россия до выборов заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной

 Путин рассказал, что Россия до выборов заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной

В Вашингтоне заподозрили Китай в передаче разведданных Ирану

Аэропорту Милана присвоено имя Сильвио Берлускони

Трамп ждет "потрясающих вещей" после переговоров с Си Цзиньпином

 Трамп ждет "потрясающих вещей" после переговоров с Си Цзиньпином

Кремль отметил, что предложения Анкары по Черному морю предметно не обсуждаются

Каллас объявила о договоренности стран ЕС об условиях выделения Киеву 6,6 млрд евро

Власти Таиланда обсуждают включение страховки в турналог для иностранных туристов

 Власти Таиланда обсуждают включение страховки в турналог для иностранных туристов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11945 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3780 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов