ВМС США перехватили 122 торговых судна после возобновления блокады Ирана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 122 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 25 сентября силы Центрального командования перенаправили 122 коммерческих судна для обеспечения строгого соблюдения установленных правил", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя 9 судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

В минувшую субботу глава CENTCOM Брэд Купер сообщил, американские военные за последние месяцы способствовали транспортировке из Персидского залива через Ормузский пролив свыше 1 млрд баррелей нефти.

Купер отметил, что военные США предоставили защиту при передвижениях более чем 2 тыс. коммерческих судов. В то же время он заверил, что из-за блокады США Иран не смог вывезти "ни один баррель" нефти.

По словам адмирала, за последние две недели через пролив прошло больше нефти, газа и других грузов, чем за какой-либо период в предыдущие шесть месяцев. Он добавил, что США работают с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, судовладельцами и страховщиками для наращивания объемов судоходства в регионе.